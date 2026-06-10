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Культура

Брянский ансамбль танца «Карамель» отметил 15-летие

2026, 10 июня 08:03
Брянский ансамбль танца «Карамель» отметил 15-летие
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Брянский ансамбль танца «Карамель» отметил 15-летие. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В городском Дворце культуры имени Кравцова города Брянска прошёл юбилейный концерт ансамбля танца «Карамель». Участников коллектива и педагогов с  15-летием поздравил глава Советской районной администрации Денис Семёнов. Также почётные грамоты коллективу и педагогам вручили начальник управления образования мэрии Альберт Малкин и представитель департамента образования и науки региона Татьяна Сосновская.

Для почётных гостей, родителей и выпускником коллектив юные танцоры подготовили яркие номера. Также творческий подарок подготовили студенты хореографического отделения Брянского областного колледжа искусств.

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