Брянский ансамбль танца «Карамель» отметил 15-летие

2026, 10 июня 08:03

Брянский ансамбль танца «Карамель» отметил 15-летие. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском Дворце культуры имени Кравцова города Брянска прошёл юбилейный концерт ансамбля танца «Карамель». Участников коллектива и педагогов с 15-летием поздравил глава Советской районной администрации Денис Семёнов. Также почётные грамоты коллективу и педагогам вручили начальник управления образования мэрии Альберт Малкин и представитель департамента образования и науки региона Татьяна Сосновская.

Для почётных гостей, родителей и выпускником коллектив юные танцоры подготовили яркие номера. Также творческий подарок подготовили студенты хореографического отделения Брянского областного колледжа искусств.