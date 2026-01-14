Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия

2026, 14 января 14:30
В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия
Источник фото

В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Брянске после каникул начались занятия в новой пристройке к школе искусств №10. С основным зданием корпус соединён тёплым коридором. В пристройке есть концертный зал, а 10 новых кабинетах стены отделаны акустическими панелями. Всего занятия на изобразительном, театральном, хореографическом и музыкальном отделениях посещают 845 учеников. 

Учреждение культуры посетил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

«Долгожданный объект наконец-то запущен в эксплуатацию. Да, стройка затянулась, потому что мы на всех этапах требовали качество работ. Росстройконтроль не позволял подрядчику расслабляться, и сейчас мы это видим – всё сделано на высоком уровне. Условия для работы педагогов и занятий детей хорошие. Материально-техническая база школы тоже отличная», — подчеркнул Александр Макаров.

Метки:

Читайте также

1760 тонн снега вывезли самосвалы с улиц Брянска за ночь
14 января 15:25
1760 тонн снега вывезли самосвалы с улиц Брянска за ночь
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году
13 января 17:04
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году
За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения
13 января 16:47
За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13864) брянск (6733) ДТП (2657) ГИБДД (2177) прокуратура (2002) уголовное дело (1950) Александр Богомаз (1781) суд (1778) авария (1625) мчс (1453) коронавирус (1272) умвд (1010)