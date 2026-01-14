В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия

В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске после каникул начались занятия в новой пристройке к школе искусств №10. С основным зданием корпус соединён тёплым коридором. В пристройке есть концертный зал, а 10 новых кабинетах стены отделаны акустическими панелями. Всего занятия на изобразительном, театральном, хореографическом и музыкальном отделениях посещают 845 учеников.

Учреждение культуры посетил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

«Долгожданный объект наконец-то запущен в эксплуатацию. Да, стройка затянулась, потому что мы на всех этапах требовали качество работ. Росстройконтроль не позволял подрядчику расслабляться, и сейчас мы это видим – всё сделано на высоком уровне. Условия для работы педагогов и занятий детей хорошие. Материально-техническая база школы тоже отличная», — подчеркнул Александр Макаров.