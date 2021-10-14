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Брянской индустрии развлечений предложили спасаться самостоятельно

2021, 14 октября 16:20 Экономика
Брянской индустрии развлечений предложили спасаться самостоятельно
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Из-за пандемии в регионе запретили развлекательные мероприятия.

Региональный оперштаб обсудил судьбу индустрии развлечений во время ужесточения ковидных ограничений. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Брянской области запретили массовые развлекательные и спортивные мероприятия. Также стало известно о планируемом введении свободных от COVID-19 зон, попасть в которые можно будет только по QR-коду.

«В обществе и в прессе активно обсуждается вопрос свободных от коронавируса зон. Сейчас будет закрыта индустрия развлечений. Мы закрываем детские спортивные мероприятия. Если какое-либо учреждение или организация согласны обеспечить всеобщую вакцинацию персонала и участников мероприятия, мы можем в порядке исключения приветствовать такие меры в целях стимулирования населения вакцинироваться и в целях сохранения бизнеса. Тут в первую очередь, должен быть не административный запрет, а желание бизнеса. Если он хочет иметь более удобные условия существования предприятия и берет на себя определенные обязательства, мы можем пойти навстречу», – заявила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

Ее предложение поддержал губернатор Александр Богомаз.

«Нужно запретить все массовые мероприятия спортивного характера. Плавательные бассейны, ледовые дворцы и футбольные поля могут функционировать, но без зрителей. Секции работают, но без зрителей. Соревнования и культурно-развлекательные мероприятия отменяются. Второе: нужно всех не привитых, кто старше 65 лет, отправить на самоизоляцию в качестве заботы об их здоровье. Эта группа тяжело болеет, и основная смертность именно в ней. Тех людей старше 65 лет, которые не привиты и работают, мы отправляем в неоплачиваемый отпуск», – прокомментировал Богомаз.

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