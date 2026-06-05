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Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с президентом АПК «Мираторг»

2026, 05 июня 10:09
Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с президентом АПК «Мираторг»
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Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с президентом АПК «Мираторг». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

 

На ПМЭФ-2026 временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с президентом агропромышленного комплекса «Мираторг» Виктором Линником. Они подписали инвестиционное соглашение по реализации двух проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла.

«Общий объем инвестиций — до 6 млрд рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке, в Комаричском и Брасовском районах Брянской области», — отметил Егор Ковальчук.

Новые свинокомплексы повлияют на развитие муниципальных образований, образование новых рабочих мест и пополнение налоговой базы.

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