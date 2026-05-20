2026, 20 мая 18:04
Брянские стрелки завоевали шесть медалей на этапе Кубка России по спортинг‑компакт. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в стрелковом клубе «Брянск» прошёл четвёртый этап Кубка России. В дисциплине «спортинг‑компакт» выступили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Брянской, Владимирской областей и Краснодарского края.

В категория «Мастера» второе и третье место заняли брянцы Пётр Самородский и Александр Байков. Среди ветеранов бронзовым призёром стал Евгений Чернов.

В категория «Сеньоры» золотую медаль завоевал Андрей Лебедев, а серебряную – Азер Мамедов. Среди юниоров вторым стал Александр Басихин.

