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Жителя Погара брянский суд отправил на работу за пьяное вождение

2026, 09 июля 15:00
Жителя Погара брянский суд отправил на работу за пьяное вождение
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Жителя Погара брянский суд отправил на работу за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Погарского района. 

Вечером 26 апреля фигуранта за рулём мотоблока в посёлке Погар на дороге остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.

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