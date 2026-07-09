Жителя Погара брянский суд отправил на работу за пьяное вождение

2026, 09 июля 15:00

Жителя Погара брянский суд отправил на работу за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель Погарского района.

Вечером 26 апреля фигуранта за рулём мотоблока в посёлке Погар на дороге остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.