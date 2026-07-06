Дистанционные мошенники обманули 10 брянцев за неделю

2026, 06 июля 15:34

Дистанционные мошенники похитили почти 10 миллионов рублей у 10 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе телефонные и кибермошенники обманули 10 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 9 482 250 рублей.

Почти половину суммы похитили лжебанкиры. Двое жителей региона попались на уловку незаконных операциях со счетами и картами. В ходе беседы злоумышленники получили доступ к деньгам жертв и похитили 4 023 250 рублей.

Ещё 2 654 000 рублей лишились пятеро жителей Брянской области. Они хотели купить автомобиль, ноутбук, пиломатериалы, автозапчасти и билеты на концерт через сайт частных объявлений.

Жертвами лжеинвесторов стали 37-летняя жительница Брасовского района и 54-летний мужчина из Брянска. Злоумышленники пообещали им быстрый заработок на вкладах. Всего жертвы перевели на чужие счета 2 090 000 рублей.

А 53-летняя жительница Дятьковского района пообщались с якобы оператором компании сотовой связи. Тот проинформировали женщину о необходимости продлить срок действия договора обслуживания телефонного номера. Во время беседы мошенник получил доступ к счетам женщины. Она лишилась 715 000 рублей.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».