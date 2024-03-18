17-летняя девушка-водитель умерла спустя два дня после ДТП
17-летняя девушка-водитель умерла спустя два дня после ДТП, в котором погибла её подруга. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В больнице умерла 17-летняя девушка-водитель, попавшая в ДТП вместе с подругой. Напомним, авария произошла 15 марта на 16 км автодороги «Украина-Гаврилково» в Навлинском районе. 17-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля Plymouth Neon. Легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. На месте погибла 17-летняя пассажирка.
Юная автомобилистка с тяжёлыми травмами попала в больницу. Спустя два дня она умерла в реанимационном отделении.
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