74-летнего брянца три дня ищут полицейские и волонтеры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Николай Иванович Бамутин пропал в Клетнянском районе. 74-летний житель деревни Новотроицкое ушёл из дома 31 мая. Обратно он так и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, короткие седые волосы. Мужчина был одет в чёрно-зелёную камуфляжную куртку, клетчатую рубашку, тёмные штаны и синие галоши.
Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.