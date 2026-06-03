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74-летнего брянца три дня ищут полицейские и волонтеры

2026, 03 июня 13:34
74-летнего брянца три дня ищут полицейские и волонтеры
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74-летнего брянца три дня ищут полицейские и волонтеры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

Николай Иванович Бамутин пропал в Клетнянском районе. 74-летний житель деревни Новотроицкое ушёл из дома 31 мая. Обратно он так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, короткие седые волосы. Мужчина был одет в чёрно-зелёную камуфляжную куртку, клетчатую рубашку, тёмные штаны и синие галоши.  

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

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