74-летнего брянца три дня ищут полицейские и волонтеры

2026, 03 июня 13:34

74-летнего брянца три дня ищут полицейские и волонтеры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Николай Иванович Бамутин пропал в Клетнянском районе. 74-летний житель деревни Новотроицкое ушёл из дома 31 мая. Обратно он так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, короткие седые волосы. Мужчина был одет в чёрно-зелёную камуфляжную куртку, клетчатую рубашку, тёмные штаны и синие галоши.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.