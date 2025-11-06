Автомобилистка на иномарке сбила женщину на переходе в Злынке
Автомобилистка на иномарке сбила женщину на переходе в Злынке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне вечером в городе Злынка. 56-летняя женщина за рулём автомобиля Renault Logan при повороте направо сбила пешехода. 57-летняя женщина шла через дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы и попала в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.