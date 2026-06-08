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ЖКХ

Более 88 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства

2026, 08 июня 11:54
Более 88 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства
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Более 88 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

До окончания всероссийского голосование за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» осталось пять дней. Свой выбор уже сделали более 88 тысяч жителей региона. На голосование представлены 50 территорий и восемь дизайн-проектов в 27 муниципальных образованиях и районах. 

В Брянске четыре претендента — по одному в каждом районе областного центра. На голосовании лидирует бульвар с розарием напротив дома №15 по улице Комсомольской в Бежицком районе. Его выбрали 20 268 человек. 

Второе место занимает сквер 50-летия Советской Власти (сквер «Паровоз») по улице Гомельской в Фокинском районе. За него проголосовали 14 715 жителей. 

Место у сквера «Есенинский» по улице 2-я Мичурина в Володарском районе опережает липовую аллею по улице Брянского Фронта в Советском районе на почти 2500 голосов. 

Голосование продлится до 12 июня на единой федеральной платформе 

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