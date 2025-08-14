Брянские полицейские изъяли у недобросовестных бизнесменов детские электромобили

Брянские полицейские изъяли у недобросовестных бизнесменов более 20 детских электромобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские вместе с представителями горадминистрации выявили факты нарушения закона двумя индивидуальными предпринимателями. 54-летний мужчина и 34-летняя женщина организовали прокат детских электромобилей на Набережной в Брянске. Соответствующее разрешение на ведение бизнеса в общественной территории от Брянской городской администрации они не получили.

Предпринимателям проверяющие не раз выносили предостережения о недопустимости нарушения требований. В этот раз полицейские изъяли у них более 20 детских электрических машинок.

Материалы административного производства по статье «Самоуправство» рассмотрит суд.