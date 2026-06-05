Брянский суд оштрафовал иностранца за контрабанду сигарет

2026, 05 июня 13:38

Брянский суд оштрафовал иностранца за контрабанду 790 пачек сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о контрабанде табачных изделий. Приговор выслушал иностранец.

В октябре 2025 года мужчина на автомобиле «Лада Гранта» незаконно перевёз через государственную границу Российской Федерации 790 пачек немаркированных табачных изделий. Стоимость контрафактных сигарет составила 106 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 150 тысяч рублей, а также конфисковал в собственность государства его автомобиль. Решение не вступило в законную силу.