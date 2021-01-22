Брянскому чиновнику грозит тюрьма за мошенническую схему в 700 тысяч рублей

Один из работников брянского государственного предприятия организовал схему по получению незаконного вознаграждения от должностных лиц организаций-подрядчиков, выполнявших ремонтно-строительные работы в рамках государственных контрактов, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

С июля по октябрь 2020 года подозреваемый за оказание общего покровительства и в беспрепятственной приемке работ, получил в качестве незаконного вознаграждения строительные материалы на сумму свыше 700 тысяч рублей. Далее он их продал третьим лицам с целью легализации.

Возбуждено три уголовных дела по статье «Получение взятки в крупном размере». Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, начальник отдела брянского управления автодорог задержан за получение взяток песком.