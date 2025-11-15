Бывший сотрудник брянского Росприроднадзора получил срок за взятку и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор выслушал бывший заместитель руководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора.

В 2022–2023 годах фигурант получил от генерального директора акционерного общества 96 тысяч рублей за покровительство и не проведение проверок. Сотрудник Росприроднадзора также разрешил организацию и продолжение сверхлимитной эксплуатации полигона твердых бытовых отходов.Из-за этого произошло переполнение и загрязнение прилегающих к полигону земель в лесу. Ущерб превысил 13 млн рублей.

Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в исправительной колонии и 480 тысяч рублей штрафа. Также он лишён права занимать на госслужбе. Фигурант был взят под стражу в зале суда.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, но Брянский областной суд оснований для изменения приговора не нашла.