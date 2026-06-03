Дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством рассмотрит брянский суд

2026, 03 июня 15:30

Дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвинили четырёх жителей Суземского района.

По версии следствия, директор предприятия жилищно-коммунального хозяйства фиктивно трудоустроила трёх своих родственников. Они получали заработную плату, но никаких обязанностей в организации не исполняли. С октября 2021 года по сентябрь 2025 года таким способом соучастники похитили свыше 1,4 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ. На имущество обвиняемых наложен арест.