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Дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством рассмотрит брянский суд

2026, 03 июня 15:30
Дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством рассмотрит брянский суд
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Дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суземский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвинили четырёх жителей Суземского района. 

По версии следствия, директор предприятия жилищно-коммунального хозяйства фиктивно трудоустроила трёх своих родственников. Они получали заработную плату, но никаких обязанностей в организации не исполняли. С октября 2021 года по сентябрь 2025 года таким способом соучастники похитили свыше 1,4 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ. На имущество обвиняемых наложен арест.

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