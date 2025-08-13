Гендиректора брянской фирмы обвиняют в поставке некачественного оборудования для детской больницы

Гендиректора коммерческой фирмы обвиняют в поставке некачественного оборудования для Брянской детской больницы на 28 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставке медоборудования. В преступлении обвинили 42-летнюю гендиректора ООО «Экстрамед».

По версии следствия, в 2020 года компания возглавляемая фигуранткой получила госконтракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких для новорождённых для Брянской областной детской больницы. Медоборудование с несертифицированными компрессорами женщина закупила в Москве у третьих лиц по заниженной стоимости. Компания получила из бюджета более 28 млн рублей. При этом оборудование оказалось не соответствующим заявленным требованиям и непригодным для использования в клинике.

Советский районный суд Брянска заключил женщину в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.