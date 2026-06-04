Кражу денег из частного дома в Брянске раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В отдел полиции обратилась 34-летняя жительница Володарского района Брянска. В её отсутствие в ее дом забрался вор. Злоумышленник сорвал замок на входной двери. Он забрал оставленные на столике в коридоре две купюры номиналом 5000 рублей.
В этот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 18-летний уроженец Смоленской области ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Молодой человек признался в хищении. Деньги он потратил на покупку продуктов. Он обязался возместить ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».