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Криминал

Кражу денег из частного дома раскрыли брянские стражи порядка

2026, 04 июня 08:02
Кражу денег из частного дома раскрыли брянские стражи порядка
Источник фото

Кражу денег из частного дома в Брянске раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В отдел полиции обратилась 34-летняя жительница Володарского района Брянска. В её отсутствие в ее дом забрался вор. Злоумышленник сорвал замок на входной двери. Он забрал оставленные на столике в коридоре две купюры номиналом 5000 рублей.

В этот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. 18-летний уроженец Смоленской области ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. 

Молодой человек признался в хищении. Деньги он потратил на покупку продуктов. Он обязался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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