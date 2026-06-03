Кражу из дачного дома оперативно раскрыли брянские полицейские

2026, 03 июня 18:00

Кражу имущества из дачного дома оперативно раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. Три недели она не была на свое даче в селе Ардонь. За это время в доме побывал вор. Повредив окно, злоумышленник проник в помещение. Он похитил насос для скважины, миксер, блендер и 10 метров провода.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 50-летний житель села уже был судим за кражу. Злоумышленник сдал чужое имущество на металлолом.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».