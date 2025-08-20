Кражу кофе из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже кофе из магазина, задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор сетевого магазина в Советском районе Брянска. Из торговой точки пропали несколько банок кофе на более чем 6000 рублей.

Правоохранителя выяснили, что к хищению причастен ранее судимый за кражи 39-летний житель Брянского района.

Возбуждено уголовное дело. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.