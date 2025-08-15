Кражу сыра на 27 тысяч рублей раскрыл участковый уполномоченный полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции поступила информации о краже сыра на более чем 15 тысяч рублей из магазина в Фокинском районе Брянска. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Злоумышленники положил несколько упаковок сыра в тележку и вывез из магазина.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого в хищении. 32-летний житель областного центра не раз уже был судим.

Правоохранители выяснили, что несколькими днями ранее в магазине в Бежицком районе фигурант похитил сыр на почти 12 тысяч рублей. Похищенные продукты злоумышленник продавал.

Возбуждено уголовное дело.