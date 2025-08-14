Курьера мошенников задержали полицейские в Брянске

Жителя Москвы, подрабатывающего курьером у телефонных мошенников, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Фокинского района Брянска. Женщине позвонил якобы представитель оператора сотовой связи и предложил перейти на льготный тариф. По его просьбе пенсионерка продиктовала незнакомцу свой адрес и номер страхового счета.

На следующий день женщине позвонил уже якобы сотрудник силового ведомства. Он сообщили, что теперь персональные данные и сбережения женщины могут быть использованы в противозаконной деятельности. Чтобы избежать негативных последствий, она должна передать всё деньги для декларирования.

В этот же день женщина сняла 1 075 000 рублей и отдала курьеру. Лишь через несколько дней, она поняла, что стала жертвой обмана.

Сотрудники специализированного подразделения полиции задержали 21-летнего жителя Москвы. Деньги женщины он перевел на указанные сообщниками счета, оставив себе небольшую часть.

Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве. Правоохранители проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.