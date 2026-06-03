Курьера дистанционных мошенников ждёт суд за обман брянкой пенсионерки на полмиллиона рублей.
Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 26-летний житель Московской области.
По версии следствия, дистанционные мошенники убедили пожилую жительницу Брянской области якобы в необходимости декларирования имеющихся сбережений. За деньгами приехал подозреваемый. Он забрал 522 тысяч рублей, оставив «курьерский лист» о получении.
Соучастника мошенников задержали полицейские. Ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.