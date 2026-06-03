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Криминал

Курьера мошенников ждёт суд за обман брянкой пенсионерки

2026, 03 июня 10:28
Курьера мошенников ждёт суд за обман брянкой пенсионерки
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Курьера дистанционных мошенников ждёт суд за обман брянкой пенсионерки на полмиллиона рублей. 

 

Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 26-летний житель Московской области.   

По версии следствия, дистанционные мошенники убедили пожилую жительницу Брянской области якобы в необходимости декларирования имеющихся сбережений. За деньгами приехал подозреваемый. Он забрал 522 тысяч рублей, оставив «курьерский лист» о получении.

Соучастника мошенников задержали полицейские. Ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

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