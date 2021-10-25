Лесничий помог задержать белобережского стрелка
Евгению Афонину объявили благодарность.
Стали известны новые подробности задержания 67-летнего Валентина Цуканова, стрелявшего в старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова в Белых Берегах.
Задержать белобережского стрелка, скрывшего от полиции, помог участковый лесничий Брянского лесничества Евгений Афонин.
За оперативную работу и помощь врио по руководству управлением лесами Брянской области Павел Шматов объявил Евгению Афонину благодарность. «Палыч, ты как всегда, на высоте, хоть пожары тушить, хоть преступников ловить! Молодец!» – поздравили его коллеги
В отношении Валентина Цуканова возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
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