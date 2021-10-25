Лесничий помог задержать белобережского стрелка

Евгению Афонину объявили благодарность.

Стали известны новые подробности задержания 67-летнего Валентина Цуканова, стрелявшего в старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова в Белых Берегах.

Задержать белобережского стрелка, скрывшего от полиции, помог участковый лесничий Брянского лесничества Евгений Афонин.

За оперативную работу и помощь врио по руководству управлением лесами Брянской области Павел Шматов объявил Евгению Афонину благодарность. «Палыч, ты как всегда, на высоте, хоть пожары тушить, хоть преступников ловить! Молодец!» – поздравили его коллеги

В отношении Валентина Цуканова возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.