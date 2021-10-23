Белобережца, расстрелявшего участкового, задержали на трассе

Стали известны подробности поимки пенсионера-стрелка.

В МВД России сообщили подробности задержания 67-летнего Валентина Цуканова, не менее трех раз выстрелившего в старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова в Белых Берегах.

«Сотрудниками брянской полиции задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленник находился в розыске в связи с вооруженным нападением на участкового уполномоченного полиции. Преступление было совершено вечером 20 октября на территории поселка Белые Берега. Установлено, что мужчина встретил полицейского возле его дома, несколько раз выстрелил в него из пистолета и скрылся. Участковый уполномоченный полиции был госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями. Он узнал в стрелявшем ранее судимого местного жителя, который незамедлительно был объявлен в розыск. Во время обысков в жилых помещениях и гараже подозреваемого обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием различного типа, а также патроны и другие боеприпасы. В Брянской области был введен план «Перехват». К работе по розыску подозреваемого были привлечены все дежурные наряды региональной полиции, а также сотрудники других правоохранительных структур. В мероприятиях принимали участие более 700 человек. 22 октября патрульным экипажем ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области возле автомобильной дороги Брянск – Орел – Смоленск был замечен мужчина в камуфлированной одежде, подходящий под описание разыскиваемого. Он шел по лесополосе вдоль трассы. Увидев полицейских, попытался скрыться в лесу, но был задержан», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Валентина Цуканова доставили в Брянск для проведения следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении него СУ СК России по Брянской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.