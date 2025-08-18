Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше пяти миллионов рублей у 12 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 24 жителя Брянской области, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Потерпевшие лишились 10 378 000 рублей.

Правоохранители зафиксировали всплеск активности лжебанкиров. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и информировали о незаконных операциях со счетами. Некоторым собеседникам мошенники предлагали отвязать карту от номера телефона. Злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным и похитили у брянцев 5 748 000 рублей.