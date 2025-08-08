Многодетного отца из Гордеевского района ждёт суд за купленные водительские права

Многодетного отца из Гордеевского района ждёт суд за купленные в интернете водительские права. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Красногорский районный суд вынесет приговор по уголовному делу о использовании поддельного документа. В преступлении обвинили 41-летнего отца пятерых детей из Гордеевского района.
По версии правоохранителей, в мае 2025 года мужчину за рулём автомобиля остановили сотрудники ДПС. Полицейским фигарнут предъявил водительское удостоверение. Документ вызвал у стражей порядка сомнения в подлинности. Экспертиза подтвердила, что водительские права напечатаны на принтере.
Фигурант признался, что 22 октября 2024 года мужчина в интернете за 57 тысяч 750 рублей заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. Документ он получил через сервис доставки.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,