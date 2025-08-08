Многодетного отца из Гордеевского района ждёт суд за купленные водительские права

Многодетного отца из Гордеевского района ждёт суд за купленные в интернете водительские права. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Красногорский районный суд вынесет приговор по уголовному делу о использовании поддельного документа. В преступлении обвинили 41-летнего отца пятерых детей из Гордеевского района.

По версии правоохранителей, в мае 2025 года мужчину за рулём автомобиля остановили сотрудники ДПС. Полицейским фигарнут предъявил водительское удостоверение. Документ вызвал у стражей порядка сомнения в подлинности. Экспертиза подтвердила, что водительские права напечатаны на принтере.

Фигурант признался, что 22 октября 2024 года мужчина в интернете за 57 тысяч 750 рублей заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. Документ он получил через сервис доставки.