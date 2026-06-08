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Криминал

Ограбление зоомагазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 08 июня 10:07
Ограбление зоомагазина раскрыли полицейские в Брянске
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Хищение корма из зоомагазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась директор зоомагазина в Фокинском районе Брянска. В торговый зал зашёл мужчина. На глазах у продавца он схватил упаковку кошачьего корма и убежал. Ущерб превысил 2000 рублей

Участковые уполномоченные полиции оперативно установили личность подозреваемого. 37-летний житель города не раз уже был судим. Похищенное он якобы успел скормить своему коту за считанные часы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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