Ограбление зоомагазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 08 июня 10:07

Хищение корма из зоомагазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась директор зоомагазина в Фокинском районе Брянска. В торговый зал зашёл мужчина. На глазах у продавца он схватил упаковку кошачьего корма и убежал. Ущерб превысил 2000 рублей

Участковые уполномоченные полиции оперативно установили личность подозреваемого. 37-летний житель города не раз уже был судим. Похищенное он якобы успел скормить своему коту за считанные часы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».