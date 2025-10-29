Особо опасного рецидивиста брянский суд отправил в тюрьму за убийство

Особо опасного рецидивиста из Магадана брянский суд отправил в тюрьму за убийство жителя Сельцо. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался особо опасный рецидивист из Магадана.

Фигурант временно проживал у своей сожительницы в квартире многоэтажки на улице Куйбышева в городе Сельцо. Вечером 5 июня 2025 года они распивали спиртное в компании приятеля. Между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к десяти годам в колонии особого режима.