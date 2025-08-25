Ребёнок пострадал при столкновении трактора и иномарки на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 23 августа в Почепском районе на 4-м км автомобильной дороги «Брянск–Новозыбков–Мглин» произошла авария. 36-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti пошла на обгон движущегося впереди трактора John Deere. 31-летний водитель в этот момент начал поворачивать налево. Из-за столкновения сельхозтехника перевернулась.

Травмы получил ребёнок из иномарки. Его доставили в больницу. Ещё трое несовершеннолетних пассажиров после осмотра в медучреждении были направлены домой без назначения лечения.

Инспекторы составили на автомобилистку три административных материала. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.