Столичные наркодельцы промышляли в Брянской области

Мужчина и женщина сбывали наркотики в Клинцах.
Как сообщила пресс-служба Брянской областной прокуратуры, 28 июня на скамье подсудимых оказались 32-летние мужчина и женщина, прописанные в Москве. Они обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ на территории региона.
Как выяснилось, в апреле 2021 года приехали из столицы в Клинцы, чтобы продавать наркотики местным жителям. Покупателей находили через Интернет, оставляли для них по всему городу «закладки», затем отчитывались перед заказчиками фотографиями «клада».
Злоумышленников поймали сотрудники правоохранительных органов. Изъяли около 95 грамм героина, который был расфасован на 100 доз.
Наркодилеры ближайшие 20 лет могут провести в колонии. Уголовное дело будет рассмотрено в Клинцовском городском суде.
Напомним, что это не первый случай на территории Брянского региона. Ранее мы сообщали о задержании распространителя мефедрона.
28.06.2021 11:09
Скидки до 20% на индивидуальные поездки в купе будут действовать до конца июля
Пассажиры Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») до 31 июля 2021 года могут воспользоваться скидками для совершения индивидуальных поездок в купейных вагонах. Скидка до 20% в зависимости от даты отправления будет предоставляться при единовременном выкупе всех мест в купе на поезда, отправляющиеся с 15 июня по 31 июля 2021 года. Например,
27.06.2021 12:20
Смоленский губернатор поздравил смолян с Днём молодёжи
Губернатор Смоленской области Алексей Островский в социальной сети ВКонтакте поздравил смолян с Днём молодёжи. От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи! Без преувеличения, молодость – самая прекрасная пора. Это время дерзаний и открытий, неуемной энергии и готовности покорить любые вершины, полета мечты и поиска своего места в жизни. Очень важно в этот период правильно
27.06.2021 12:13
Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Смоленской области
27 июня стало известно о 207 новых случаях заболевания коронавирусом на территории Смоленской области. Всего с начала пандемии в Смоленской области зарегистрировано 33 830 случаев заболевания COVID-19. 87 человек выздоровели и выписались из больниц за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после коронавируса смолян достигло 31 295. Еще четыре пациента умерли от коронавирусных осложнений к 27
27.06.2021 12:04
В Смоленске на Рославльском шоссе сгорел склад пиломатериалов
26 июня в 22:41 в Смоленске на 5 км Рославльского шоссе на производстве деревянных изделий загорелся навес, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Полыхал деревянный навес, огонь стремительно распространялся по пиломатериалам внутри него. Был объявлен повышенный номер вызова. Несколько часов огнеборцы пытались потушить возгорание. Им удалось не допустить распространения огня на производственный цех. Ближе
24.06.2021 12:05
Городам-героям – особый статус
Депутаты заксобрания подготовили новый законопроект. Совет фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудил законодательную инициативу в Государственную Думу по внесению проекта Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов
24.06.2021 12:05
Защитники Родины
В регпарламенте Смоленской области предложили ввести особый статус городов-героев. 15 июня депутаты Совета фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудили законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента Игорь