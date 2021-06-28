Столичные наркодельцы промышляли в Брянской области

Мужчина и женщина сбывали наркотики в Клинцах.

Как сообщила пресс-служба Брянской областной прокуратуры, 28 июня на скамье подсудимых оказались 32-летние мужчина и женщина, прописанные в Москве. Они обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ на территории региона.

Как выяснилось, в апреле 2021 года приехали из столицы в Клинцы, чтобы продавать наркотики местным жителям. Покупателей находили через Интернет, оставляли для них по всему городу «закладки», затем отчитывались перед заказчиками фотографиями «клада».

Злоумышленников поймали сотрудники правоохранительных органов. Изъяли около 95 грамм героина, который был расфасован на 100 доз.

Наркодилеры ближайшие 20 лет могут провести в колонии. Уголовное дело будет рассмотрено в Клинцовском городском суде.

Напомним, что это не первый случай на территории Брянского региона. Ранее мы сообщали о задержании распространителя мефедрона.