Суд оштрафовал жительницу Брянска за антисемитские высказывания

Суд оштрафовал жительницу Брянска на 10 тысяч рублей за антисемитские высказывания в интернете. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Судья Фокинского районного суда Брянска вынесла приговор по делу об административном правонарушении по факту возбуждения ненависти. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» женщина опубликовала пост, содержащий высказывания для возбуждения вражды по отношению евреям. Обвиняемую оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Женщина обжаловала постановление. Брянский областной суд причин для изменения решения не установил.