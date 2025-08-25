Город32

Суд оштрафовал жительницу Брянска за антисемитские высказывания

2025, 25 августа 18:45 Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Брянска за антисемитские высказывания
Источник фото

Суд оштрафовал жительницу Брянска на 10 тысяч рублей за антисемитские высказывания в интернете. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции области. 

 

Судья Фокинского районного суда Брянска вынесла приговор по делу об административном правонарушении по факту возбуждения ненависти. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» женщина опубликовала пост, содержащий высказывания для возбуждения вражды по отношению евреям. Обвиняемую оштрафовали на 10 тысяч рублей. 

Женщина обжаловала постановление. Брянский областной суд причин для изменения решения не установил.

Читайте также
Дистанционные мошенники похитили свыше 14 млн рублей у брянцев за неделю
25 августа 16:36
Дистанционные мошенники похитили свыше 14 млн рублей у брянцев за неделю
Брянский каратист завоевал «серебро» чемпионата России
25 августа 15:30
Брянский каратист завоевал «серебро» чемпионата России
Брянские артисты побывали с гастролями в Таганроге
25 августа 14:31
Брянские артисты побывали с гастролями в Таганроге
Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Дятьково
25 августа 13:46
Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Дятьково

Новости регионов

20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли.  По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,
20.08.2025 12:16
Центры притяжения инвестиций
Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий           для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов».   Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и
20.08.2025 12:15
Охраняется государством
Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима 
20.08.2025 12:14
До самых до окраин
Как в регионе благоустраивают небольшие населённые пункты. В городах и посёлках Смоленщины активно ведётся работа по обновлению общественных территорий и учреждений социальной сферы. «Каждый день ими пользуются жители, семьи с детьми, поэтому так важно создавать для них комфортные условия», – отметил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посмотрел результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов

Актуальные темы

Общество
Картошка дороже мяса: что творится на брянских прилавках?
Лента новостей
Брянский губернатор посетил крупный молокозавод в Почепе
Общество
В Брянске управляющая компания оказалась миражом: жильцы ищут того, кого не существует
Происшествия
Дело об убийстве мужчины возбудили брянские следователи
Лента новостей
Мужчина погиб при нападении дронов в Климовском районе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области
Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области

В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

«Россети Центр» бесплатно установят почти 12 тысяч «умных» приборов учета в Брянской области
«Россети Центр» бесплатно установят почти 12 тысяч «умных» приборов учета в Брянской области

В 2025 году потребителям Брянской области будет бесплатно установлено порядка 12 тысяч современных приборов учета электроэнергии. Работы выполнят специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (входит в Группу компаний «Россети»).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика