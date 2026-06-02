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Криминал

Супруги из Брянска предстанут перед судом за торговлю контрафактными сигаретами

2026, 02 июня 15:00
Супруги из Брянска предстанут перед судом за торговлю контрафактными сигаретами
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Супруги из Брянска предстанут перед судом за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактной табачной продукцией. Приговор выслушают супружеская пара. 

По версии следствия, с марта по сентябрь 2025 года супруги незаконно покупали немаркированные сигареты Через торговый павильон в Фокинском районе областного центра они продавали контрафактный товар. 

Преступление пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители  изъяли более 6,8 тысяч пачек немаркированных табачных изделий  стоимостью свыше 900 тысяч рублей.

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