Супруги из Брянска предстанут перед судом за торговлю контрафактными сигаретами

2026, 02 июня 15:00

Супруги из Брянска предстанут перед судом за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактной табачной продукцией. Приговор выслушают супружеская пара.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2025 года супруги незаконно покупали немаркированные сигареты Через торговый павильон в Фокинском районе областного центра они продавали контрафактный товар.

Преступление пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 6,8 тысяч пачек немаркированных табачных изделий стоимостью свыше 900 тысяч рублей.