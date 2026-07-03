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Выставка служебного транспорта и ретро-техники ГИБДД прошла в Брянске

2026, 03 июля 18:02
Выставка служебного транспорта и ретро-техники ГИБДД прошла в Брянске
Источник фото

Выставка служебного транспорта и ретро-техники ГИБДД прошла в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

В честь юбилея Госавтоинспекции на территории УМВД по Брянской области состоялась выставка служебного транспорта и ретро-техники. Атмосферу создавали сотрудники в форменном обмундировании разных эпох.

На выставке были представили модели автомобилей и мотоциклов, которые использовали инспекторы в советское время, а также оснащённый по последнему слову техники транспорт. Также правоохранители продемонстрировали технику, которую использовали в разные годы. 

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