Выставка служебного транспорта и ретро-техники ГИБДД прошла в Брянске

2026, 03 июля 18:02

Выставка служебного транспорта и ретро-техники ГИБДД прошла в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В честь юбилея Госавтоинспекции на территории УМВД по Брянской области состоялась выставка служебного транспорта и ретро-техники. Атмосферу создавали сотрудники в форменном обмундировании разных эпох.

На выставке были представили модели автомобилей и мотоциклов, которые использовали инспекторы в советское время, а также оснащённый по последнему слову техники транспорт. Также правоохранители продемонстрировали технику, которую использовали в разные годы.