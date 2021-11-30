У детсада «Алые паруса» в Брянске рухнуло дерево

В Брянске продолжает бушевать непогода.

Утром 30 ноября сильный ветер повалил дерево у детского сада № 128 «Алые паруса» в Бежицком районе Брянска. Фото с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что под ударом стихии рухнул светофор на Московском проспекте в Фокинском районе.