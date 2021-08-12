В Брасовском районе в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла 11 августа около 22:05 на Советской улице в Брасовском районе.

Ранее мы сообщали о том, что в Брасовском районе столкнулись «ВАЗ» и «КамАЗ», погибла девушка.

Стало известно, что при столкновении легковушки с грузовым автомобилем пострадали пять человек.

18-летнего водителя автомобиля «ВАЗ» с закрытой черепно-мозговой травмой, внутричерепной гематомой, тупой травмой грудной клетки и 18-летнюю пассажирку с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, рваной раной тазобедренного сустава доставили в больницу.

19-летнюю пассажирку с внутрисуставным переломом лучевой кости со смещением левой руки и 21-летнего пассажира с спинномозговой грыжей, ссадинами лба отпустили домой с назначением лечения.

19-летняя пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончалась на месте.