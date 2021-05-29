В ГИБДД рассказали о состоянии детей, сбитых водителем Росгвардии в Новозыбкове

Водитель проехал на красный сигнал светофора.

В ГИБДД Брянской области сообщили подробности резонансного ДТП с участием машины Росгвардии в Новозыбкове.

28 мая около 20.20 на пересечении улиц Садовой и Комсомольской 35-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь на красный сигнал светофора на большой скорости, сбил двух 10-летних мальчиков. Дети пересекали проезжую часть на электросамокатах на моргающий зеленый сигнал светофора.

Одного из мальчиков госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, сотрясением головного мозга и переломом костей черепа. Его доставили в Брянск.

Второй оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами рук и ног.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.