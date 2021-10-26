В Клинцах ищут покупателя «Красного&Белого», расплатившегося фальшивкой
Мужчина оставил на кассе поддельную купюру в 5 тысяч рублей.
Полиция просит жителей Брянской области помочь в поисках злоумышленника, расплатившегося поддельными деньгами.
23 октября около 21.05 мужчина расплатился в магазине «Красное&Белое», расположенном в доме № 140 по улице Свердлова в Клинцах, поддельной денежной купюрой номиналом 5 тысяч рублей серии БВ № 4784718.
Приметы разыскиваемого: на вид 45 лет, рост около 170 сантиметров. Был одет в синюю куртку с белым воротником, синие джинсы, синий свитер и белую кепку.
Всех, кто располагает информацией о личности покупателя и его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 02 (с мобильного – 102) или в ближайший территориальный отдел внутренних дел.
Это уже второй случай сбыта поддельных денег в Брянской области за последнюю неделю. 23 октября поддельной пятитысячной купюрой расплатилась покупательница магазина «Текстиль» в Брянске.