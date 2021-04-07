В трех районах Брянска затопило приусадебные участки

Паводковые воды все ближе подходят к областному центру.

7 апреля произошел резкий подъем уровня воды в реках Десне и Болве в Брянске.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во вторник днем затопило два садовых участка по улице Нижне-Заречной в Советском районе, два приусадебных участка по улицам Черниговской и Ново-Советской в Бежице и один садовый участок по улице Речной в Володарском районе.

По данным МЧС, жизнедеятельность населения не нарушена.

Всего по состоянию на 7 апреля в Брянске остаются затопленными пять приусадебных и три садовых участка.

Напомним, из-за паводка запретили движение по дороге между Ковшовкой и Ходаринкой в Фокинском районе. Также для движения закрыт понтонный мост в Советском районе.

Брянские спасатели готовятся к худшему сценарию прохождения паводковых вод.