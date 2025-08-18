Жительница Брянщины получила условный срок за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала жительница региона.

Женщина, зарегистрированная в деревне Хомутовка Стародубского района, оформила социальные выплаты проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но фактически фигурантка жила в другом районе. Из бюджета обвиняемая незаконно получила более 315 тысяч рублей.

Ущерб женщина возместила в полном объёме. Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.