Жительница Брянска проведёт семь с половиной лет в тюрьме за убийство знакомого
Жительница Брянска проведёт семь с половиной лет в тюрьме за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказались жительница областного центра.
Днём 15 июля 2025 года женщина вместе со знакомым была заброшенном частном доме по проезду Западному в Фокинском районе. Пара поссорилась. В ходе конфликта фигурантка достала нож и ударила им приятеля в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.
Суд приговорил виновную к семи с половиной годам в исправительной колонии общего режима.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного