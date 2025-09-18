Жительница Брянска проведёт семь с половиной лет в тюрьме за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказались жительница областного центра.

Днём 15 июля 2025 года женщина вместе со знакомым была заброшенном частном доме по проезду Западному в Фокинском районе. Пара поссорилась. В ходе конфликта фигурантка достала нож и ударила им приятеля в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил виновную к семи с половиной годам в исправительной колонии общего режима.