Жительница Клинцов получила условное наказание за мошенничество с материнским капиталом на 430 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 55-летняя жительница города Клинцы.

В мае 2016 года женщина заключила договор на покупку дома за 450 тысяч рублей. Более 430 тысяч рублей из этой суммы оплачены за счёт средств материнского капитала. Женщина получила деньги для улучшение жилищных условий семьи.

В августе того же года фигурантка продала дом прежнему владельцу. Обналиченные деньги она использовала для покупки машины и на личные нужды.

Подсудимая возместила часть ущерба. Суд приговорил её к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.