Брянский губернатор наградил помогающих военным медикам волонтёров

Губернатор Брянской области наградил волонтёров, помогающих военным медикам на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области встретился с волонтёрами и медработниками, которые помогают военным медикам на специальной операции в рамках проекта Народного Фронта «Всё для Победы!». Мероприятие в прошло в областном правительстве в преддверии Дня военного медика.

«Тысячи врачей и медицинских сестер сегодня работают в военных госпиталях и на линии фронта, проявляют настоящие чудеса, спасая жизни. … Хочу высказать признательность нашим медицинским работникам за проводимую работу, активную гражданскую позицию, участие в проекте Народного фронта «Все для Победы!», — подчеркнул глава региона.

Губернатор вручил волонтёрам и медработниками государственные награды.