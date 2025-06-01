Брянский губернатор провёл оперативный штаб на месте крушения моста

На старт! В регионе может появиться центр лёгкой атлетики с восстановительным комплексом для лечения и реабилитации спортсменов. Возможность создания такого учреждения стала одной из тем встречи губернатора Василия Анохина с главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики Петром Фрадковым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития лёгкой атлетики в регионе. В числе предметов обсуждения – модернизации манежа и стадиона в Смоленске, а также реконструкция беговой трассы в Реадовском парке. «Реализация этих

Экстремальным маршрутом В Смоленском Поозерье с 1‑го по 10 июня пройдёт второй Международный турслёт «НАШ ВЕКТОР». В нем, как ожидается, примут участие более 220 детей разного возраста – это в два раза больше, чем в прошлом году. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин, который обсудил организацию мероприятия с его идейным вдохновителем – известным военкором и нашим земляком Семёном Пеговым. «В прошлом году мы впервые провели уникальный спортивно-­туристский

Личное участие Губернатор Василий Анохин принял участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как и более 80 тысяч смолян, глава региона сделал свой выбор. «Особенность программы, реализуемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заключается в том, что люди сами определяют, какие объекты нужно благоустроить в первую очередь. В этом году голосование проходит за объекты в 7 муниципальных

Институт для игр Смоленский «Лазертаг» – один из мировых лидеров в своей отрасли – создал институт современных лазертаг-­технологий. Его официальное открытие состоялось на прошлой неделе, и участие в нем принял губернатор Василий Анохин. «Новое подразделение компании будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности. Мозговой центр предприятия расположился в здании, недавно построенном в Смоленске», – рассказал подробнее глава региона. Мероприятие