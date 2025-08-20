Девять беспилотников сбили военные над Брянщиной вечером и ночью

Девять беспилотников сбила система ПВО Минобороны России над Брянщиной вечером и ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 19 августа и до утра 20 августа Брянская область вновь подвергалась атакам ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны России заметили над регионом девять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.