Дрон атаковал скутер в брянском селе накануне

Мужчина пострадал при нападении дрона на скутер в селе в Климовском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером ВСУ напали на село Кирилловка Климовского района. Дрон-камикадзе ударил по движущемуся по дороге скутеру. Водитель получил ранения. Мужчину оперативно отвезти в больницу.