Обучение в филиале медуниверситета в Брянске планируют начать к новому году. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске продолжается строительство филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Вуз разместится в бывшем здании УМВД. Там активными темпами идёт реконструкция. Ход работ проверил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ежедневно на объекте работают более 120 человек, задача — к новому году начать здесь обучение. Самое главное — сделана новая кровля, запущена система отопления. Это позволяет строителям работать на всех этажах», — уточнил глава Брянской области.

Полностью готовы фасады здания, выходящие на проспект Ленина и улицу Фокина. Перед центральным входом рабочие уложили плитку в одном стиле площадями Партизан, Ленина и Революции.

Подрядчик завершает отделку помещений на четвёртом этаже. На третьем этаже на 50% готовы стены и полы, а на втором — плитку уложили на 75%.