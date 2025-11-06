Город32

Обучение в филиале медуниверситета в Брянске планируют начать к новому году

2025, 06 ноября 12:49 Лента новостей
Обучение в филиале медуниверситета в Брянске планируют начать к новому году
Источник фото

Обучение в филиале медуниверситета в Брянске планируют начать к новому году. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

В Брянске продолжается строительство филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Вуз разместится в бывшем здании УМВД. Там активными темпами идёт реконструкция. Ход работ проверил губернатор региона Александр Богомаз.

 

«Ежедневно на объекте работают более 120 человек, задача — к новому году начать здесь обучение. Самое главное — сделана новая кровля, запущена система отопления. Это позволяет строителям работать на всех этажах», — уточнил глава Брянской области.

Полностью готовы фасады здания, выходящие на проспект Ленина и улицу Фокина. Перед центральным входом рабочие уложили плитку в одном стиле площадями Партизан, Ленина и Революции.

Подрядчик завершает отделку помещений на четвёртом этаже. На третьем этаже на 50% готовы стены и полы, а на втором — плитку уложили на 75%.

 

Читайте также
Автомобилистка на иномарке сбила женщину на переходе в Злынке
06 ноября 13:32
Автомобилистка на иномарке сбила женщину на переходе в Злынке
Водитель кроссового мотоцикла погиб в Почепе
06 ноября 11:45
Водитель кроссового мотоцикла погиб в Почепе
Брянские танцоры стали лауреатами международного конкурса в Беларуси
06 ноября 11:09
Брянские танцоры стали лауреатами международного конкурса в Беларуси
Водитель погиб в ДТП в Севском районе в выходные
06 ноября 10:44
Водитель погиб в ДТП в Севском районе в выходные

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Компромисс, который никого не устроил. Почему «лежачие полицейские» подлили масла в огонь конфликта на Плодородной?
Происшествия
Жителя Жуковки ждёт суд за вымогательство у бывшей возлюбленной
Происшествия
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Брянске
Происшествия
Ребёнок пострадал в аварии на брянской трассе
Происшествия
Велосипедистка погибла на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь
Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»
Ежемесячный День охраны труда прошел в брянском филиале «Россети Центр»

Очередной день охраны труда (ОТ) прошел в филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Мероприятие проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышения культуры производства и улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика