В Брянске затопило дороги

Горожане выкладывают снимки в соцсетях.

С потеплением дороги Брянска вновь ушли под воду. Жители Брянск делятся фото в соцсетях.

«По традиции», в реки превратились дороги в Бежицком районе, еще глубже стала «вечная» лужа по улице Медведева. «Интересно, если туда рыбу запустить, будет ли толк?» – интересуются местные жители.

Не лучше ситуация и в других районах областного центра. Зачастую под водой скрывается большое количество ям, поэтому поездки на автомобиле становятся все более небезопасными.

«Такое ощущение, что война не заканчивалась, проехал из Фокинского до Бежицы – как будто ехал за армадой танков, дороги все в дырках», «Как после апокалипсиса», – возмущаются автомобилисты.

Напомним, сейчас дорожники, несмотря на погодные условия, точечно устраняют ямочность на дорогах областного центра.