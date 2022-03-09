Холодно и скользко будет в Брянской области завтра  

Температура опустится до минус 15 градусов.

10 марта в Брянской области облачно с прояснениями и без осадков. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Температура ночью опустится до -15ºC. Днём воздух прогреется лишь до -2ºC.

Местами на дорогах будет гололедица.