Брянцы «чистят днищем» непроходимые дороги

Горожане возмущены работой коммунальщиков.

Вот уже неделю после суперциклона Volker многие улицы и дворы Брянска остаются нерасчищенными от снега. При этом, напомним, наш регион на федеральном уровне похвалили за борьбу с последствиями непогоды.

О том, как на самом деле обстоят дела на городских улицах, брянцы ежедневно рассказывают в соцсетях. Этот снимок сделан 18 февраля в районе налоговой службы по улице Крахмалева в Советском районе.

«Долго мы будем улицы чистить днищем??? Коммунальщики, вы где???» – недоумевает его автор.

«По-хорошему с таким обилием снега самосвалы сутками ездить должны, чтоб из города снег увозить за город куда-нибудь, начнется оттепель – будет п…» – также отмечают брянцы.